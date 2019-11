Caterina Balivo e Cora indossano il tutù per una giornata al frantoio con tutta la famiglia (Foto)

Caterina Balivo approfitta dei fine settimane per dedicare tutto il suo tempo alla famiglia, a suo marito Guido Maria Brera e ai figli Cora e Guido Alberto (foto). Una giornata al frantoio è il momento perfetto per stare tutti insieme ma anche quello giusto per indossare il tutù. E’ evidente che la piccola di casa volesse indossare il tutù rosa da ballerina e niente poteva renderla più felice che vedere la sua mamma vestita come lei, con lo stesso tutù rosa. Pura follia o mamma perfetta? Per il marito della conduttrice sono bellissime entrambe, per il primogenito c’è da vergognarsi, per Costanza, la figlia di Brera che ha scattato le foto, la Balivo è un po’ imbarazzante. L’allegria non è certo mancata e in tutto questo la piccola Cora ha sognato di essere una principessa o una ballerina in un posto di certo magico; niente di più dolce.

CATERINA BALIVO IN TUTU’ PER AMORE DI MAMMA CON UN PIZZICO DI SANA FOLLIA

Quante mamme uscirebbero con il tutù rosa sopra i vestiti per fare felici le proprie figlie piccole? Forse nessuna ma la conduttrice di Vieni da me è originale quanto basta per farlo. Niente di abbinato, davvero il tutù indossato sull’abito lungo della Balivo è terribile ma poco importa. Tutto finisce su Instagram e genera curiosità. Le foto di Cora con il tutù scattate dalla sorella Costanza sono meravigliose.





“Giornata al frantoio per noi. Si! La mia piccola Cora ed io ci siamo presentate in tutù… Guido Alberto un po’ se ne vergogna, mio marito dice che siamo bellissime mentre Costanza Brera (autrice di queste foto) dice che sono imbarazzante”. La conduttrice di Rai fuori dagli studi dei suoi programmi sembra non avere altro da condividere con chi lavora con lei. La sua casa è la sua isola felice, le gite con marito e figli la sua vera gioia.