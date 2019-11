Antonella Clerici piccolo incidente con i tacchi, caviglia slogata per la conduttrice ma va tutto bene (Foto)

Un piccolo incidente per Antonella Clerici che come sempre su Instagram rende partecipi i suoi fan di ciò che le accade e oggi non è stata una bella giornata ma immaginiamo che ci sia stata una brutta caduta o un piede messo male (foto). Niente di grave per la conduttrice che scrive “incidenti di percorso” e racconta in poche parole che era sul set per girare uno spot ma poi per colpa dei tacchi si è ritrovata seduta su una sedia con il ghiaccio al piede. Piccola slogatura per la conduttrice che immaginiamo fosse impegnata con Lo Zecchino d’Oro insieme al suo gruppo di lavoro. Poche ore prima infatti aveva postato l’immagine del tutti al lavoro con allegria e un po’ di filtri aggiunti, poi gli attimo dopo l’incidente. Nessuna preoccupazione ma tutti che le fanno gli auguri perché si rimetta presto in piedi senza dolore. Infatti, poco dopo era già nel camerino pronta per sistemare i suoi ricci biondi.

ANTONELLA CLERICI PRONTA A TORNARE IN TV MA GLI INCIDENTI DI PERCORSO NON MANCANO MAI

Con un pizzico di ironia la foto di Antonella con il ghiaccio sulla caviglia finisce su Instagram. Chissà se è superstiziosa e ha cosa ha pensato subito dopo l’incidente. Intanto, prima che la notizia raggiunga tutti è lei a informare che prima dello spot ha subito una piccola slogatura ma evidenziando con un sorriso che va “tutto bene”, sono semplici “incidenti di percorso”. Per oggi gli hashtag scelti sono #ghiaccio e #tacchi. Intanto, nemmeno lei dice nulla sulle nuove indiscrezioni, suo futuro in Rai. Si dice che potrebbe tornare a La prova del cuoco nella prossima edizione, quella del 2020, ma si dice anche tanto altro.

Antonella Clerici la vedremo a dicembre nella conduzione de Lo Zecchino d’oro poi al timone di Telethon, per il resto solo indiscrezioni, tra queste anche una serata al festival di Sanremo accanto ad Amadeus.

