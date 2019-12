Benedetta Rinaldi incinta mostra felice sui social la benedizione di Papa Francesco

Amatissima dal pubblico di Rai 1 dopo la sua esperienza a La vita in diretta e dopo la sua brillante conduzione di UnoMattina, Benedetta Rinaldi è senza dubbio una delle conduttrici che non meritava di “perdere” il suo posto nei programmi della rete ammiraglia. E invece è successo e il suo addio alla Rai è stato anche caratterizzato da polemiche e commenti che la stessa conduttrice ha fatto sui social per sottolineare tutta la sua amarezza dopo la decisione della nuova dirigenza. Ma questa è la vita e si va avanti. E oggi Benedetta di certo è molto serena e felice nel godersi la sua famiglia. La conduttrice mesi fa aveva annunciato l’arrivo del secondo figlio e proprio poche ore fa si è mostrata bellissima sui social con una foto davvero speciale. Ieri infatti le e la sua famiglia hanno ricevuto la benedizione di Papa Francesco. La creaturella è ancora in grembo ma di certo la benedizione del pontefice arriverà per tutta la famiglia. Benedetta mostra felice sui social questo scatto e anche una seconda fotografia; la vediamo insieme a suo marito e al suo primo figlio. E in fondo è questo quello che conta delle vita. Perchè i lavori passano, le occasioni ritornano e di treni da prendere ce ne sono tanti!

BENEDETTA RINALDI INCINTA: ARRIVA ANCHE LA BENEDIZIONE DEL PAPA

Benedetta Rinaldi si prepara quindi a diventare mamma bis; è già mamma di un bambino di nome Edoardo, nato nel 2015. Il marito della conduttrice (sposato invece nel 2014) si chiama Emanuele: è un imprenditore romano ed è lontano dal mondo della televisione. Anche lui compare nell’altro scatto che la Rinaldi mostra felice sui social. Una bellissima famiglia che si sta per allargare!

Ed ecco lo scatto pubblicato sui social

A giudicare dal pancione, ci siamo quasi. Molto presto quindi arriverà anche il secondo figlio di Benedetta alla quale facciamo i nostri migliori auguri.

