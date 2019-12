Fabiana Britto a Pomeriggio 5 conferma le nozze: un uomo normale che la ama e la accetta per quello che è

Non ha saputo trattenere le lacrime oggi Fabiana Britto mentre rivedeva le immagini del suo matrimonio . La notizia è arrivata all’improvviso tanto che nessuno sembrava sapere che la bella modella stava per diventare la moglie di un imprenditore italiano. E oggi a Pomeriggio 5 è arrivata la conferma ufficiale di Fabiana. Nello studio di Barbara d’Urso infatti, la bella brasiliana ha confermato di essersi sposata. Una cerimonia semplice, dopo un anno di fidanzamento. Parla di suo marito come di un uomo speciale, una persona che l’appoggia in tutto quello che fa, un uomo che la rispetta e che è felice anche del lavoro che fa. Fabiana, rivendo le immagini del suo matrimonio non riesce a trattenere le lacrime. “Scusate io sono molto sensibile, scusa Barbara ho rivisto le immagini e mi sono commossa” ha detto Fabiana, rivedendo l’unica foto che è stata scattata quel giorno. La Britto infatti è molto gelosa della sua vita privata per questo motivo non ha detto a nessuno che si era sposata. “Ho messo quella foto la mattina ero andata in chiesa a pregare, poi ci siamo sposati al comune” ha raccontato la super formosa Fabiana.

Nella puntata di Pomeriggio Cinque di oggi quindi la bella Fabiana si è detta felice e innamoratissima e mostra felicissima anche la sua fede. Per il momento è stata celebrata una cerimonia con il rito civile, poi si vedrà. Ma una cosa è certa, Fabiana è davvero felice al fianco di suo marito: “E’ sempre stato al mio fianco, anche quando ho scattato le foto di Playboy, lui era con me ed è contento. Mi appoggia in tutto” ha raccontato la Britto che oggi sfoggiava un bellissimo vestito verde che metteva in evidenza le sue forme.

Non ha voluto aggiungere molto altro: “Sono molto gelosa della mia privacy e voglio tutelare il mio compagno” ha detto la Britto.

“Ci siamo sposati in Comune, e io avevo un tailleur semplice bianco, con scarpe bianche e dettagli fini ma eleganti. Per ora quella in Comune è stata una specie di prova: il vero matrimonio lo celebreremo l’anno prossimo, e sarà molto più grande e con tanti invitati” ha spiegato Fabiana.

