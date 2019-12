Tina Cipollari ingrassata prima di Natale dà la colpa al vestito rosso

Ultime puntate del trono over di Uomini e Donne prima della pausa natalizia e ultime “salite” sulla bilancia per Tina Cipollari. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 18 dicembre 2019, Tina non si sarebbe voluta pesare. “Ho mangiato qualcosa, siamo sotto Natale” ha detto l’opinionista a Maria de Filippi che ha chiesto di far portare in studio la bilancia. Il pubblico però ha chiesto a gran voce a Tina di salire sulla bilancia per pesarsi e per capire se ha perso altri chili. Ricordiamo che Tina, prima del nuovo regime alimentare, pesava circa 84 chili. Qualche giorno fa invece, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, era arrivata a pesare tra i 73 e i 74 chili. La Cipollari quindi ha perso una decina di chili in tre mesi e mezzo, non raggiungendo il suo obiettivo che era quello di perdere circa venti chili prima di Natale.

Ma qual è la situazione attuale? Alla fine Tina ha deciso di pesarsi.

UOMINI E DONNE OGGI: ECCO QUANTO PESA TINA CIPOLLARI PRIMA DI NATALE

L’opinionista quindi alla fine ha deciso di pesarsi spaventandosi tra l’altro a causa di uno scherzo di Gianni. Sperti infatti ha messo un piede sulla bilancia facendo salire le lancette a quota 100, e non parliamo di pensioni! Poi però Tina si è realmente pesata e purtroppo non solo non ci sono progressi, ma ha anche preso qualche chilo. Oggi infatti Tina pesava circa 76 chili, potrebbe quindi aver preso un paio di chili.

Per l’opinionista però non ci sono dubbi: non è lei che è ingrassata ma è il vestito che indossa oggi più pesante del solito. “Questo vestito sotto ha il velluto, pesa almeno sette chili. Vado fuori e lo tolgo Maria e mi peso con la vestaglia per dimostrare che è pesante” ha detto Tina. La conduttrice ricorda però che anche nelle altre occasioni aveva un abito. “Questo però con le scarpe pesa almeno cinque chili” ha detto Tina.

La Cipollari adesso teme che nelle vacanze di Natale prenderà qualche altro chiletto e rimanda la prossima “pesa” a metà gennaio quando spera di essersi rimessa in carreggiata.