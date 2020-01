Costanza Caracciolo col pancione al settimo mese di gravidanza ecco come si tiene in forma (Foto)

Costanza Caracciolo è incinta del secondo figlio, anzi della seconda bimba dopo Stella, e con un gran pancione non rinuncia di certo alla sua forma fisica e continua ad allenarsi (foto). E’ al settimo mese di gravidanza la splendida Costanza Caracciolo che tra un selfie e un altro mostra il suo impegno nella sala pilates, è così che riesce a rimanere in forma perfetta. Una sessione di pilates è un vero toccasana e questa volta a differenza della prima la gravidanza finisce sui social. La moglie di Bobo Vieri svela un po’ della sua gestazione e sempre la prima l’ha vissuta lontano da occhi indiscreti questa volta sembra più rilassata. Stella è arrivata a fine del 2018, il 2020 è l’anno della seconda cicogna ma solo da pochissimo la coppia ha confermato la dolce attesa. Hanno aspettato ben 6 mesi prima di rivelare tutta la loro gioia, troppo grande il timore che qualcosa potesse andare male, già è successo è il dolore è stato immenso, tutto difficile da gestire anche perché avevano confidato subito che stavano per diventare genitori.

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA FA PILATES

La scelta migliore per una mamma col pancione e per la sua bambina, un’attività perfetta, la ginnastica più dolce ed efficace. Costanza non è la classica showgirl che a tutti i costi deve tornare nei suoi jeans dopo il parto mostrando la pancia piatti in un tempo rapidissimo. Ha sempre dimostrato che le sue priorità sono altre dando il buon esempio a tutte. Stare bene e in salute però è proprio tra le sue priorità ed eccola tra bagni di sole e palestra.





“Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza” ha confidato un mese fa a Verissimo e adesso si gode gli ultimi mesi della dolce attesa preparando tutto con cura.