Costanza Caracciolo compie 30 anni ma non festeggia e spiega il motivo (Foto)

Il primo piano in bianco e nero di una bimba bellissima ed è Costanza Caracciolo che fa gli auguri a se stessa e annuncia che ha deciso di non festeggiare i suoi 30 anni (foto). Niente party, niente sorprese, niente torta gigante, regali da parte di tutti o una gran cena, niente di tutto questo. La moglie di Bobo Vieri non ha voluto feste, le sono arrivati ugualmente tantissimi auguri ma non ha invitato nessuno in locali o a casa, niente e il motivo è semplice. Costy festeggia ogni giorno, nel giorno del suo 30esimo compleanno non ha niente di diverso da festeggiare se non quello che già ha tutti i giorni della sua vita. Non ha quindi voluto il party da mille e una notte che tutte le showgirl sognano. Il 17 gennaio 2020 è diventata un po’ più grande, tre decenni vissuti che l’hanno portata a tutto ciò che ha oggi, di più non desidera, di più non potrebbe chiedere.

COSTANZA CARACCIOLO HA AVVERATO I SUOI SOGNI

Non ha altri desideri da esprimere. Ha sposato l’uomo della sua vita, hanno una bimba bellissima e lei è incinta della seconda. Il suo post in cui mostra la foto da bimba fa riflettere: “E con lo stesso sorriso di questa bambina qui, che forse qualcuno nel mio percorso ha cercato di spegnere… accolgo i miei 30 anni!!”. “Sono esattamente dove e come sognavo di essere, una grande fortuna, lo so… Infatti sono molto grata, per questo ho deciso di non festeggiare, perché in fondo, io, festeggio già ogni giorno!!!”.





Chissà a chi o cosa si riferiva con quell’unica frase amara. Ha poi concluso ringraziando tutti ma soprattutto Bobo, Stella e la bimba in arrivo: “Grazie a tutti voi per gli auguri, e grazie alla mia famiglia che piano piano stiamo allargando sempre di più”.