Elisabetta Gregoraci rivede Flavio Briatore dopo l’esclusione dall’Altro Festival: le cose non cambiano (FOTO)

Potrebbe essere il legame con Flavio Briatore il motivo dell’esclusione di Elisabetta Gregoraci dall’Altro Festival, il programma condotto da Nicola Savino dopo il Festival di Sanremo. Almeno la Gregoraci nel suo sfogo sui social ha fatto capire che alla base di tutto ci fossero proprio motivi di natura politica, i suoi legami con qualcuno vicino alla destra. Parole, quelle della Gregoraci che hanno fatto molto arrabbiare Nicola Savino che, poche ore dopo lo sfogo social della calabrese, ha detto la sua. Il conduttore e speaker radiofonico non la pensa come la Gregoraci e nega che ci siano motivazioni di natura politica ( “Penso che Briatore sia amico di Renzi” ha detto anche Savino). I motivi di questa esclusione sarebbero altri, e lo stessa Amadeus, invita la Gregoraci a comprendere che nella vita non si possano avere solo dei si, esistono anche i no.

La conduttrice, dopo le repliche di Savino e Amadeus non ha aggiunto altro.Dalla rivista Diva e Donna arrivano però le immagini di una uscita con Flavio Briatore. Anche se fosse lui il motivo di questo “No” la Gregoraci continua ad andare per la sua strada. Sono ottimi infatti i rapporti con il suo ex marito, soprattutto per amore di Nathan Falco, il bambino nato dalla loro relazione.

FLAVIO BRIATORE CONSOLA ELISABETTA GREGORACI DOPO L’ESCLUSIONE DA SANREMO

Flavio già sui social, si era schierato dalla parte della sua ex moglie, definendo Savino un [email protected] I due sono stati fotografati dal settimanale Diva e Donna all’uscita da un hotel milanese, più sorridenti e affiatati che mai.

Elisabetta sembra aver ritrovato il sorriso: archiviata la delusione per quello che è successo con Nicola Savino? Non lo sapremo mai, solo la Gregoraci potrà dire quello che pensa, magari lo farà o forse no. Non ci resta che attendere perchè al debutto di questa 70esima edizione del Festival manca pochissimo e di bombe inesplose ce ne sono diverse.