Elisabetta Gregoraci torna a parlare del no di Savino per l’Altro Festival e su Gente mostra gli abiti che aveva scelto (FOTO)

Lei non ci sarà. Elisabetta Gregoraci ha raccontato sui social quello che è successo con un lungo sfogo. Ha spiegato che era stata scelta per l’Altro Festival ma che alla fine Nicola Savino ha deciso di non portare lei sul palco. A detta della Gregoraci, si sarebbe trattato di una decisione legata a motivi politici, in qualche verso. Sia Nicola Savino che Amadeus hanno però smentito le parole della Gregoraci che non ha in seguito replicato.

Questa settimana la bellissima conduttrice calabrese è sulla copertina della rivista Gente e nel servizio a lei dedicato all’interno del giornale, si parla di quelle che sarebbero state le sue scelte di look, ma non solo. Non potendo mostrare gli abiti che aveva scelto per essere al fianco di Savino nel “dopo Festival” che quest’anno andrà in onda solo su RaiPlay e si chiamerà L’altro Festival, li sfoggia per i lettori della rivista Gente.

Non solo, la Gregoraci torna anche a parlare di quello che è successo senza però polemizzare.

ELISABETTA GREGORACI MOSTRA I VESTITI CHE AVEVA SCELTO PER L’ALTRO FESTIVAL

Spiega che ormai era tutto pronto per questo contratto tanto che lei che ama fare le cose programmandole, aveva già scelto tutti gli abiti che avrebbe indossato per le serate dell’Altro Festival. Parla anche delle acconciature che erano state pensate per l’occasione. Poi rivela che forse in un altro momento della sua vita ci sarebbe rimasta male ma questa volta ha la forza per voltare pagina, ben sapendo che ci sono cose più importanti.

Non nasconde però che la decisione l’ha lasciata basita, tanto che per qualche giorno ha avuto anche il morale a terra ma a consolarla ci ha pensato suo figlio Nathan Falco che, con abbracci e sorrisi, le ha ridato fiducia. Grande anche l’affetto che la Gregoraci ha ricevuto via social. Ringrazia tutte le persone che sono state al suo fianco: ha ricevuto oltre 5000 messaggi, per cui è felicissima anche così.