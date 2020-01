Stefania Orlando rivela che Licia Nunez ci avrebbe provato con lei: era il suo sogno erotico. Poeta commenta: “Stava ancora con Imma”

Nell’ultima puntata di “Casa chi” in onda on line con Raffaello Tonon e Luca Onestini al posto di Alfonso Signorini, si chiacchiera del Grande Fratello VIP 4 e non solo. Tra gli ospiti di questa nuova puntata del programma anche Stefania Orlando e Alessio Poeta. Il giornalista prende la parola e decide di svelare uno scoop, raccontando di un fatto accaduto qualche tempo fa. Secondo le sue parole Licia Nunez ci avrebbe provato con Stefania Orlando o meglio, le avrebbe fatto capire che poteva essere interessata a lei. Non è chiaro se tutto questo sarebbe avvenuto quando Licia stava con Imma, almeno secondo Poeta. Perchè effettivamente dalle sue parole si comprende che la cosa è recente e Licia probabilmente era single quando ci “ha provato” con la Orlando. Poeta però esordisce dicendo: “Licia quando stava ancora con Imma Battaglia...” insinuando quindi che mentre era fidanzata con lei aveva anche occhi per altre donne…

STEFANIA ORLANDO IL SOGNO EROTICO DI LICIA NUNEZ

In realtà non si capisce molto dalla ricostruzione, tanto che anche Luca Onestini commenta chiedendo se stava con Imma Battaglia…Questo per un motivo molto semplice. Poeta e Stefania Orlando collocano questo fatto nel tempo e dicono che la cosa è successa 4 o 5 anni fa. In quel momento la storia tra Imma Battaglia e Licia Nunez non esisteva; Poeta forse non è molto informato sulle date visto che Imma e Licia si sono lasciate nel 2010. E 4 anni fa Imma era felicemente fidanzata con Eva Grimaldi per cui, se anche tutto questo fosse successo, Licia era single e libera di provarci con chi voleva.

Pare che Licia in quella occasione confessò a Stefania Orlando che era il suo sogno erotico. La Orlando però riporta tutto alla normalità: “Mi ha chiesto semplicemente se ero omosessuale, io ho risposto che ero etero e fidanzata e lei ha commentato con un mi dispiace”.

Nessun tradimento, niente di niente, nessuno scoop insomma…

