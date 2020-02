La confessione di Valeria Marini a Verissimo: “Ho avuto una forte depressione, mia madre si è allontanata da me”

Verissimo torna in onda domani 8 febbraio 2020 con una nuova puntata in compagnia di Silvia Toffanin e dei suoi ospiti. Valeria Marini in queste settimane è stata molto presente nei palinsesti di Mediaset e lo sarà ancora. Torna infatti nello studio di Verissimo per parlare di un periodo complicato che ha affrontato di recente e di qualcosa di brutto che le è successo. Chi conosce la show girl sa bene quanto sia legata a sua madre e può quindi immaginare quanto possa aver sofferto a causa di alcuni problemi nati tra di loro.

La Marini, nel salotto di Verissimo, parla per la prima volta di un lungo periodo di depressione che ha affrontato, proprio a causa della mancanza di sua madre che si è allontanata da lei.

A VERISSIMO LA CONFESSIONE DI VALERIA MARINI

“Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno” ha raccontato Valeria. Oggi sembra stare meglio perchè si è buttata a capofitto nel lavoro.

Valeria spiega che per mesi sua madre non le ha risposto e pare che la cosa continui: “Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto“.

“È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere” ha raccontato molto commossa Valeria. Poi ha voluto lanciare un appello a sua madre, con la speranza che questa situazione si possa risolvere il prima possibile: “La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi“.