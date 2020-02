Elisabetta Canalis alla Milano Fashion Week a seno nudo esagera con il niente sotto la giacca (Foto)

Non solo le modelle in passerella sfilano senza intimo mostrando il seno nudo ma anche Elisabetta Canalis per la Fashion Week di Milano 2020 stupisce allo stesso modo (foto). Il reggiseno ormai sembra non essere più l’accessorio essenziale per tutte, soprattutto per chi al seno ha dato un aiutino magari grazie al chirurgo plastico. E’ un vero splendore la Canalis, arrivata con il suo tailleur oro e bianco è sembrata fin troppo coperta per l’occasione ma mentre camminava verso le passerelle non è riuscita a mantenere il controllo della giacca o forse non ci ha nemmeno provato, ha così mostrato il risultato di un presunto ma alquanto probabile ritocco. Lo showbiz internazionale c’è per la settimana della moda a Milano, per le sfilate, per le feste super mondane; in più l’ex velina di Striscia la notizia ha regalato un momento di certo piccante ai suoi fan.

ELISABETTA CANALIS ALLA SETTIMANA DELLA MODA A MILANO IN BOD TRASPARENTE

La giacca senza bottoni, il body trasparente e niente biancheria intima. Colpa del vento o di un movimento sbagliato ma Elisabetta Canalis sapeva benissimo che i paparazzi non attendono altro che lo scatto perfetto. Solo pochi istanti per Ely e per i fotografi presenti ma sono bastati per immortalare l’attimo.

Passano gli anni e la bellissima mora che ammiravano tutti sul bancone di Striscia la notizia è sempre uguale, anche più bella. Ha da poco superato i 40 anni ma resta tra le più affascinanti e questa volta ha anche osato più del solito; ormai è anche una vera e proprio bomba sexy. Chissà se è l’unico spettacolo bollente a cui ha pensato per questi giorni frenetici tra una sfilata e l’altra.

Intanto, della sua amicizia con Maddalena Corvaglia non si sa più niente, erano più che sorelle, legate da 20 anni, dai tempi di Striscia ma dopo un attività andata male sembra che le due ex veline non si sentano più.