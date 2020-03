Pupo chiede scusa a Barbara con un tweet che lascia dei dubbi: nuova allusione?

Barbara d’Urso aveva chiesto a Pupo di finirla di affermare che avevano avuto un legame. Proprio così il noto cantante, e adesso opinionista del Grande Fratello Vip 4, ha deciso di chiedere scusa alla conduttrice di Canale 5. Pupo ha utilizzato i social network per fare le sue pubbliche scuse a Barbara d’Urso. “Carmelita d’Urso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda“ ha scritto Pupo in un tweet. “Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due” penserò ad un sogno che però non si è mai realizzato. Scusa” ha poi concluso l’artista.

Pupo chiede scusa a Barbara d’Urso ma arriva un nuovo dettaglio: ecco di cosa si tratta

Pupo ha sì chiesto scusa a Barbara d’Urso ma i più attenti hanno notato che nel suo messaggio scritto sui social network c’è un dettaglio molto importante. L’opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, ha citato un suo brano dal titolo La storia di noi due. In passato, Pupo dichiarò che questo pezzo fu scritto proprio per Barbara d’Urso.

Ma la storia di noi due la sappiamo solo noi ed io non voglio raccontarla mai a nessuno È la storia di noi due incredibile lo so pensare che non ci credevo e già ti amo Io so già tu che cosa dirai stretta forte alle braccia di lui stai sicuro non ti ho mai tradito mentre invece penserai Alla storia di noi due troppo breve si però però non è finita qui, sono sicuro È la storia di noi due di una notte che vorrei non fosse mai finita a amore te lo giuro

Questo è solo un pezzo del brano che Pupo ha citato su Twitter nelle sue scuse pubbliche a Barbara d’Urso. C’è quindi una nuova allusione? Il testo parla chiaramente di una storia d’amore segreta!

Barbara d’Urso risponderà alle scuse pubbliche di Pupo?

Comunque, quello che tutti vogliono sapere adesso è se Barbara d’Urso, dopo aver chiesto a Pupo di non dire bugie sul loro rapporto, risponderà alle scuse pubbliche del noto cantante. Probabilmente la conduttrice potrebbe parlarne in uno dei suoi programmi tv e forse potrebbe smentire anche la polemica legata alla canzone che sarebbe dedicata proprio a lei.

Intanto ecco il tweet di Pupo:

@carmelitadurso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando “La storia di noi due” , penserò ad un sogno che però, non si è mai realizzato. Scusa.❤️ — Pupo (@pupoghinazzi) March 3, 2020

