Antonio Zequila rilancia: Adriana Volpe e Andrea Denver si sono innamorati

Il Grande Fratello VIP 4 è finito ma i protagonisti continuano a parlare del reality di Canale 5 e di tutto quello che è successo dentro la casa. Lo fanno dai social, dai giornali, nelle dirette Instagram. Insomma ce li ritroviamo in ogni dove! E tra i protagonisti dell’ultima edizione del GF VIP c’è sicuramente Antonio Zequila ( se lo sia stato in modo positivo o negativo, a voi la sentenza). Il buon Zequila vuole a quanto pare continuare a restare sulla cresta dell’onda e parla di chi era in casa insieme a lui. Nonostante tutto quello che è successo con Adriana Volpe, riparte proprio da lei lanciando quella che forse a suo dire potrebbe essere una bomba.

ANTONIO ZEQUILA PARLA DI ADRIANA VOLPE E DENVER: SI SONO INNAMORATI

Dalle pagine della rivista Chi il caro Zequila ha dichiarato: “Secondo me Andrea Denver e Adriana Volpe si sono innamorati reciprocamente”. Una sua convinzione chiaramente, non aggiunge nessun dettaglio che possa dimostrare che oltre al suo credere in questa cosa, ci sia dell’altro. “Te lo posso anche confermare, c’era molta complicità” ha detto Zequila. Ma cosa si intende per complicità? Parliamo di abbracci, baci, cose che abbiamo visto tutti e che nella casa sono la normalità visto che si vive, nel bene o nel male, 24 ore su 24 con le stesse persone e vuoi o non vuoi certi atteggiamenti diventano anche “normali” appunto, o c’è dell’altro?

Zequila torna a puntare il dito contro Denver, dandogli dello spione e ancora una volta torna a parlare anche della storia con Adriana Volpe che a nostro avviso era stata archiviata ( visto che se ne era parlato anche troppo). Ma perchè buttare poi del fango su una donna sposata in questo modo, lanciando solo una frecciatina ma senza dire nulla di concreto che possa avvalorare la sua tesi?

Adriana Volpe risponderà a queste parole o farà finta di nulla?