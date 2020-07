Anna Tatangelo dice la verità sul suo nuovo compagno dopo Gigi D’Alessio (Foto)

Per ogni crisi o separazione che si rispetti c’è un nuovo compagno per Anna Tatangelo e se l’addio a Gigi D’Alessio è ormai per sempre è impossibile per il gossip che non ci sia un nuovo amore. Mentre le foto di Anna Tatangelo sul suo profilo social parlano solo di lavoro e nuovi progetti, per fortuna ci sono le storie di Instagram. Ed è in queste ore che la cantante di Sora ha voluto chiarire a modo suo l’ennesima fake news. Una notizia falsa che riguarda ancora una volta i suoi musicisti. E’ bastato vedere la Tatangelo accanto al primo uomo per dire che quello era il suo nuovo amore. “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!” ed è la scritta che si legge mentre lei a cena proprio con i suoi musicisti indica l’attuale e il prossimo flirt. Per Anna è assurdo, sono persone che conosce da 20 anni e non c’è nessun uomo accanto a lei. La relazione con Gigi D’Alessio è finta da qualche mese, questa volta sembra che nessuno dei due abbia intenzione o desiderio di riconquistare l’altro. Saranno legati per sempre per l’amore che c’è stato e per il figlio Andrea, importanti l’uno per l’altra e tutto questo adesso basta a Lady Tata.

NESSUN NUOVO AMORE PER ANNA TATANGELO

Anna Tatangelo a metà tra ironia e provocazione rivela al suo musicista il pettegolezzo che non le fa per niente piacere. Prima di tutto è una mamma e Andrea è ormai grande, la gente mormora non le va di spiegare ogni volta. che non c’è niente su cui spettegolare. “Ogni settimana parte il toto fidanzato” commenta la cantante che ipotizza che il prossimo fidanzato potrebbe essere magari il suo parrucchiere.

Tutto procede in modo sereno nella sua vita. Il periodo del lockdown non è stato semplice per lei che ha avuto modo, come tanti, di riflettere sulla sua vita, di capire davvero che direzione prendere.