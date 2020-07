Elisabetta Gregoraci in barca con un amico, che risate con le sue mosse (Foto)

Impossibile battere Elisabetta Gregoraci in bikini, lei non ha bisogno di filtri, anche se immaginiamo li aggiunga come tutte. La rivista Nuovo mostra le foto della Gregoraci in barca con un amico. Inutile sottolineare che in due pezzi la showgirl e conduttrice calabrese è un vero spettacolo, ma lo sono anche le sue mosse di karate. I paparazzi l’hanno beccata mentre trascorre parte del suo temo tra vacanze e lavoro con il figlio Nathan Falco e con un amico, niente storia d’amore ma il siparietto è ugualmente da non perdere. Lui continua a stuzzicarla ed Elisabetta reagisce con urla e risate ma alla fine anche con una mossa di karate. Insomma, sa come far stare al suo posto un uomo. Intanto, non c’è più nessuno accanto a lei. Dopo la fine della storia con Francesco Bettuzzi non ha più rivelato niente e forse non c’è niente da rivelare; magari delusa per come sia finito quell’amore in cui aveva creduto dopo la separazione da Briatore.

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE DI NUOVO INSIEME PER AMORE DI NATHAN

Il matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore è finito da tempo ma con il tempo i due ex sono riusciti ad avere di nuovo un bellissimo rapporto, per l’amore che li ha uniti e per il figlio Nathan. Non li lega più la passione ma altro.

Intanto Ely sembra interessata solo a suo figlio e al suo lavoro. Attualmente è impegnata con Battiti Live in Puglia e non perde occasioni per rilassarsi al sole.

E’ un vero incanto e non solo nei suoi shooting ma tra un bikini e un abito da provare non c’è l’ombra di un difetto. Le sue storie Instagram sono imperdibili, proprio come le sue mosse di karate.