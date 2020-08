Ilary Blasi indossa costume intero e le Air Jordan 4 Off White: la scelta è perfetta (Foto)

Ilary Blasi è sempre più influencer e con ai piedi le Air Jordan 4 Off White abbinate al costume intero di Moschino il look è perfetto. Le foto postate una dopo l’altra sono tutte per le scarpe appena ricevute. Ilary Blasi ieri era in attesa della consegna ma quando è arrivato il corriere e ha visto che il pacco era per Francesco Totti è rimasta malissimo. Il pacco in realtà era per lei, le sneakers erano per lei. Costume griffato, fisico che non ha bisogno di filtri e ai piedi le scarpe del momento. Nessuna didascalia necessaria, la conduttrice ha un modo tutto suo di pubblicizzare ciò che indossa. Ci hanno pensato i follower a rivelare il modello e ad aggiungere che sono tutti pazzi per le Air Jordan che indossa Ilary. Non mancano le critiche, ovviamente c’è chi ha notato che non si sta seduti in quel modo, con le scarpe sul tavolo.

ILARY BLASI MOSTRA L’ARRIVO DEL CORRIERE E POI APRE LA SCATOLA

“Sta sempre in mezzo Francesco Totti” e infatti il pacco era indirizzato all’ex calciatore ma le scarpe erano per Ilary. Ha ringraziato per la consegna e poi ha pensato al modo migliore per mostrare le Air Jordan. Perfetta la scelta del costume intero, bellissima lei ed ecco che arriva l’ispirazione tra un angolo e un altro della villa.

Tutta la famiglia Totti è a Sabaudia, è quindi che più di ogni altra estate stanno trascorrendo le vacanze, solo Ilary e Francesco ogni tanto si spostano, volano a Monte Carlo dagli amici. Per il resto ci sono la spiaggia libera di sempre, le persone di sempre, il relax e la semplicità. Quale sarà il prossimo scatto con pubblicità aggiunta? Soprattutto non perdete gli sketch alla Vianello e Mondaini che la coppia regala spesso su Instagram.