Giulia de Lellis rivela l’esito del tampone e si mette in isolamento

Giulia de Lellis è tornata attiva sui social e ha rivelato quello che è successo nelle ultime ore della sua vita! E’ tornata a casa, dopo il viaggio in Sardegna e ha fatto subito il tampone, come aveva già anticipato ai suoi followers. Oggi ha ricevuto il risultato e lo rivela a tutte le persone che la seguono, quasi 5 milioni sui social. Ben sapendo di aver incontrato molta gente, soprattutto durante le cene fuori e in una serata in discoteca, la De Lellis era molto preoccupata. Oggi però ha ricevuto una bella notizia: è risultata negativa.

Nonostante il risultato negativo del tampone, per il momento ha deciso di prendere una casa provvisoria per stare lontana dalla sua famiglia e dai suoi amici, per evitare spiacevoli conseguenze. Avrà molto da fare in ogni caso. Del resto Giulia non poteva tornare a Milano a casa di Andrea Damante, visto che i due almeno per ora, non stanno insieme.

GIULIA DE LELLIS NEGATIVA AL TAMPONE: NON HA CONTRATTO IL COVID 19

In questi ultimi giorni sui social si è molto parlato anche di Giulia e delle sue uscite in Sardegna. Qualcuno faceva notare che verso di lei non c’era accanimento nonostante avesse frequentato locali e discoteche. Ed è anche per questo che la De Lellis vuole mettere i puntini sulle i e lo fa proprio questa mattina, in una delle sue storie. Si rammarica per la decisione presa: ha partecipato a una serata in discoteca, una sola sera e non al Billionaire, sbagliando. Per fortuna quell’errore non le è stato fatale.

“Per qualche giorno resterò in casa per stare più tranquilla” ha detto la de Lellis, nelle sue storie su Instagram. “Dovrò riorganizzare tante cosine per cui non mi annoierò” ha continuato Giulia che poi ha speso anche delle parole per i suoi amici meno fortunati che hanno contratto il covid 19. Sicuramente un pensiero per Federico Fashion Style che è il suo parrucchiere, anche lui risultato positivo al coronavirus.

