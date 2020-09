Mistero Elisabetta Gregoraci al GF vip 5: la conduttrice ricompare sui social

Una serata all’insegna del mistero: che fine ha fatto Elisabetta Gregoraci? Se lo sono chiesto i suoi tantissimi fans e anche i telespettatori in attesa di vederla nella prima puntata del Grande Fratello VIP 5. La show girl era stata annunciata da Alfonso Signorini: avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella serata del 14 settembre 2020 ma alla fine, non è arrivata! Nel corso della serata, Pupo più volte ha chiesto al conduttore che fine avesse fatto la Gregoraci e anche sui social, è esploso il caso. Tutti aspettavano ma alla fine, passata l’una, si è capito che la ex moglie di Flavio Briatore, non avrebbe fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 5. E infatti, come poi ha annunciato il direttore della rivista Chi, la Gregoraci farà il suo debutto nella seconda puntata del reality. La vedremo quindi venerdì sera.

In molti si sono chiesti il perchè di questo piccolo cambio di programma. Si è parlato di problemi di famiglia per la Gregoraci e c’era anche preoccupazione visto i recenti problemi di Flavio Briatore. Ma l’imprenditore si è mostrato sui social in ottima salute per cui si è subito capito che non c’era nessun legame. nel corso della serata lo staff della Gregoraci ha postato delle storie ma solo questa mattina Elisabetta è tornata sui social per rassicurare tutti.

CHE FINE HA FATTO ELISABETTA GREGORACI?

La Gregoraci quindi è ricomparsa bellissima con un grande paio di occhiali da sole neri e ha ringraziato tutte le persone che nel corso della serata hanno aspettato che entrasse lei in casa. Non è stato possibile nella prima puntata, anche se la Gregoraci non ha spiegato il motivo. Ma si va in onda il venerdì con il grande ingresso. “Siete stati davvero tutti gentilissimi” ha detto la Gregoraci pronta a iniziare questa nuova avventura. L’appuntamento quindi è per venerdì sera!