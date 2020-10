I chili persi da Elisa Isoardi grazie a Ballando con le Stelle ma non alla dieta (Foto)

Continuano le prove di ballo per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro e la conduttrice è felice, ha perso anche un po’ di chili, si sente davvero in gran forma (foto). Felice non solo per il ritorno di Raimondo Todaro in sala prove e domani sera anche sulla pista pronto a danzare con lei, ma anche perché questa esperienza a Ballando con le Stelle si sta rivelando ben più importante. Credeva di essere pigra e invece sta riscoprendo una nuova Elisa Isoardi grazie al ballo. Alla rivista Gente ha anche confidato quanti chili ha perso, fiera di potere mostrare a Guillermo Mariotto il risultato. Il giudice di Ballando con le Stelle le aveva fatto notare che di certo era bellissima così formosa ma che nel ballo avrebbe fatto rischiare a Raimondo Todaro di fare il facchino. Nessuna dieta per Elisa Isoardi ma tutta la fatica in sala prove sta dando i suoi frutti.

QUANTI CHILI HA PERSO ELISA ISOARDI A BALLANDO CON LE STELLE?

“Dal tanto che mi alleno sono anche dimagrita quattro chili!” ha rivelato la Isoardi che inoltre attraverso il ballo sta scoprendo anche altro: “Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, sto prendendo confidenza con il mio corpo. Sto conoscendo le sue potenzialità, la flessuosità, la tenuta dopo ore di allenamento”.

E’ bellissima la Isoardi, molto di più di quando magrissima aveva iniziato due anni fa La prova del cuoco. Mariotto le aveva detto di darsi una regolata a tavola, di non esagerare addirittura con due pizze a cena. Forse un po’ lo ha ascoltato e ha puntato su piatti più leggeri ma senza nessuna privazione.

A pranzo oggi ha portato un bel primo piatto anche a Raimondo Todaro: pasta col salmone. Todaro ha confessato che magari il chirurgo che l’ha operato non sarebbe molto d’accordo, ma per Elisa non è così: è un piatto leggero.