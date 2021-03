Per Valentina Ferragni notte piena d’ansia in attesa della nipotina Vittoria (Foto)

Una nottata pazzesca, emozionante, bellissima per Valentina Ferragni e Luca Vezil che avvisati del parto di Chiara Ferragni non hanno dormito in attesa della notizia della nascita, che è arrivata questa mattina (foto). Felicità immensa per la famiglia di Fedez e Chiara Ferragni ma tutti sono rimasti ovviamente a casa ad attendere la telefonata. Sono emozioni che zia Valentina ha ovviamente mostrato tra le sue Storie Instagram ma solo dopo l’annuncio della influencer e del rapper. “Oggi il mondo diventa più rosa e più bello” e la nascita di Vittoria era attesa da tutti ma più di tutti dagli zii e dai nonni. Il buongiorno in tarda mattinata, il tempo di riprendersi dalla nottata passata quasi senza chiudere occhio. La verità è che è Luca a non avere chiuso occhio nemmeno un attimo mentre a un certo punto Valentina è crollata. E’ stato il suo compagno a svegliarla e farle gli auguri perché era nata la piccola della famiglia, la bellissima Vittoria.

VALENTINA FERRAGNI HA SEGUITO IL PARTO DI CHIARA A DISTANZA

La famiglia era in contatto continuo con Fedez, lui era con Chiara. “Benvenuta alla nostra grande Vittoria” scrive zia Valentina mostrando la nipotina tra le braccia della mamma poco dopo il parto.