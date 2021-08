Rocio Morales confessa l’amore malato del suo ex: “Sono stati anni di dolore e annientamento”

Rocio Morales parla degli anni bui del suo passato, anche lei come altre donne del mondo spettacolo confessano un amore malato. Un amore tossico con un collega attore, la compagna di Raoul Bova non rivela il nome e mentre tutti si chiedono chi sia l’uomo che l’ha fatta soffrire così tanto lei parla di questo ragazzo che la faceva stare male. Rocio non riusciva ad allontanarsi da lui è per questo che un amore si definisce malato, lei non guardava più il sole, il cielo, la luce, solo per te: “Vivevo a testa bassa”. Difficile immaginare Rocio Munoz Morales in quella situazione ma non capita solo alle donne fragili e sole.

ROCIO MORALES: “L’HO ANCHE TROVATO A LETTO CON UN’ALTRA”

E’ al Corriere della Sera che l’attrice 33enne confessa che il suo ex l’annientava. Usa parole forti e confessa: “Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra”. Le disse che non era successo niente e gli ha creduto.

“A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza. Una cosa che ho imparato oggi, a 33 anni, è che so cosa non voglio. Questo ce l’ho chiarissimo. Un uomo che mi sottomette, che crede di essere sopra di me e che mi giudica”. Nella vita di Rocio prima di Raoul Bova c’è una storia d’amore di 4 anni e mezzo con un attore e cantante spagnolo, forse parla di lui, forse di un altro ex fidanzato.

Oggi è la compagna felice, innamorata, amata di Raoul Bova. Non è stato semplice per loro restare insieme quando la separazione tra l’attore e Chiara Giordano divenne mediatica: la pressione li ha costretti a tenero duro. Per amore ce l’hanno fatta, oggi hanno due bambine e il loro amore resta puro.