Belen risponde alle accuse di Nina Moric ma con leggerezza

Belen Rodriguez rompe il silenzio e a modo suo risponde alle accuse di Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha pubblicato e poi cancellato la chat dove il figlio Carlos le avrebbe confessato che Belen aveva tentato di baciarlo. Una confessione con altri particolari che facevano apparire ancora più assurda l’accusa. Belen è rimasta zitta, ha ascoltato la smentita di Carlos, ha letto il post di Fabrizio Corona contro la Moric. Tutti in difesa della showgirl argentina che ovviamente ha ritenuto inutile e anche inopportuno rispondere. Passata la bufera Belen ha trovato il modo di rispondere, con due risate ed estrema leggerezza ma la frecciatina è arrivata.

A Belen scappa una frecciatina contro Nina Moric

“La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei” era stato il commento di Corona contro l’ex moglie e a difesa di Belen.

Oggi la Rodriguez ha ricevuto un dono a cui teneva molto: l’autografo di Sophia Loren. “L’unico autografo che avrei mai chiesto… sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa!” il commento della showgirl.

Ed ecco che nei commenti compare: “Nina Moric dice che tu l’hai chiesto a lei anni fa, che eri una sua fan”. Immediata la risposta di Belen che non si lascia sfuggire la ghiotta occasione: “Diciamo che manco questo è accaduto”. Seguono le risate che si aggiungono alle parole di Carlos: “Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stron*ate”.

Perché Nina Moric ha tirato fuori una cosa del genere? Carlos nega che quella chat sia la sua ma è ovvio che non lo fosse. E’ tutto così assurdo.

