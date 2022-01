Paola Perego nonna: è nata la sorellina di Pietro

Paola Perego era già una nonna innamoratissima del primo nipote, il piccolo Pietro, ma adesso con la nascita della nipotina l’amore si moltiplica. E’ dolcissimo il messaggio con cui la conduttrice ha annunciatrice ha annunciato l’arrivo della sorellina di Pietro. E’ nata Alice, è nata la seconda figlia della sua Giulia. Giulia Carnevale è giovanissima e dopo la nascita del primo figlio a novembre del 2018 adesso la famiglia è ancora più bella e allargata. E’ un momento davvero felice per Paola Perego e Lucio Presta perché anche Niccolò Presta e Lorella Boccia ad ottobre sono diventati genitori, anche per loro una bellissima bambina, la piccola Luce Althea. Una famiglia piena di bimbi è la gioia immensa per la Perego. “L’amore non si divide, si moltiplica. E’ nata Alice” questo il commento di Paola Perego per annunciare a tutti la nascita della seconda nipote.

E’ nata la figlia di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli

Un orsetto che dorme cullato da una nuvola su cui è cucito il lieto evento. “E’ nata Alice” e non può esserci gioia più grande. Paola Perego ha già anticipato qualunque domanda le verrà fatta. Ha sempre esternato il suo amore immenso per il piccolo Pietro confessando anche la gelosia per l’altra nonna. A chi le dovesse chiedere come farà adesso con Alice lei ha già risposto che l’amore si moltiplica.

Tantissima gli auguri per la nonna bis che adesso si prepara ad un doppio bellissimo lavoro. Giulia Carnevale non ha problemi, non le serve la tata, c’è la sua mamma che non vede l’ora di occuparsi dei nipotino. A giudicare dalla foto che Paola ha pubblicato tra le stories con accanto il genero, Filippo Giovannelli, avrà assistito al parto di sua figlia. Paola e Filippo sono entrambi in camice e con il pollice indicano che tutto è andato bene. Dietro le mascherine è evidente sia la stanchezza che la felicità. Benvenuta Alice!

