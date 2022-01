Teresanna Pugliese al nono giorno di quarantena spera di guarire presto

L’abbiamo rivista di recente in tv a Uomini e Donne, un po’ come ai vecchi tempi. Questa volta però non è sul trono ma si accomoda al fianco dei giovani tronisti, per dispensare consigli e opinioni. Una scelta che il pubblico di Canale 5 ha apprezzato molto. Parliamo di Teresanna Pugliese, che è tornata in tv come opinionista di Uomini e Donne ma che sta affrontando un momento non semplice. Una settimana fa la bella Teresanna ha rivelato sui social di essere risultata positiva al covid 19. I primi due giorni non sono stati semplici, ha spiegato di esser stata molto male. Ora però le cose vanno un po’ meglio ma la lontananza dal suo bambino si sente, eccome. Vivono nella stessa casa, lei lo osserva dalle scale o dal balcone, ma non è lo stesso. Non poter abbracciare il proprio figlio è sicuramente una cosa complicatissima, e difficile. L’importante però è rimettersi e guarire e per fortuna Teresanna sembra stare molto meglio, rispetto all’inizio della malattia. In questi giorni ha ringraziato le tante persone che le sono state vicino e si è divertita anche a guardare le puntate di Uomini e Donne alle quali aveva partecipato, ormai più di un mese fa!

Teresa Pugliese contagiata e in quarantena: non vede l’ora di uscire

Oggi un nuovo post di Teresanna che non vede l’ora di poter tornare alla sua vita: “Oggi è il 9º giorno di quarantena e sento più che mai il desiderio di uscire fuori per strada! Sentirmi libera, sorridere mentre guardo il golfo della mia città e non desiderare nient’altro. Il più delle volte ci dimentichiamo che abbiamo già abbastanza e pretendere di avere di più ci fa inevitabilmente perdere l’equilibrio.”

Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo a Teresanna per una pronta guarigione!

