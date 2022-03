Michelle Hunziker lascia le Maldive con una canzone struggente

Michelle Hunziker è volata alle Maldive per staccare da tutto, per fare riposare la testa dopo l’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi. Con la Hunziker alle Maldive ci sono le sue figlie Sole e Celeste e due carissime amiche, la sua manager e Laura Barenghi che si occupa della sua immagine, nessun altro. E’ riuscita a rilassarsi, a trovare la serenità necessaria per affrontare il ritorno a casa, il divorzio, il fallimento di un secondo matrimonio? Ci auguriamo di sì ma come ha confidato anche lei sarà un cammino lungo con la sofferenza da attraversare fino in fondo. Michelle Hunziker si prepara a salutare le Maldive, in questi giorni ha cercato più volte di rimanere da sola, ha ripreso se stessa e il paradiso che la circondava e per le sue storie ha scelto una canzone, struggente.

Michelle Hunziker “The sound of silence” – “Il suono del silenzio”

E’ una canzone scritta nel 1964, è forse la più celebre del duo Simon & Garfunkel, la conoscono tutti ma non tutti conoscono il significato. Michelle inquadra lei, la sua malinconia, poi l’oceano, il sole, i riflessi e quelle metafore che vibrano nella canzone ci raccontano il suono del silenzio tra luci e ombre. E’ il silenzio che sente Michelle o è il silenzio che sentiamo tutti in questo preciso momento storico? E’ la sua difficoltà di comunicare o è la mancanza di parole giuste e di ascolto che adesso tutti vorremmo per fermare la guerra?

Ogni canzone, ogni testo ha un significato ma poi ognuno quel brano lo fa suo in base al momento d’ascolto. “Ciao oscurità, vecchia amica mia son venuto per parlare ancora con te perché una visione strisciando senza far rumore ha sparso i suoi semi mentre stavo dormendo. E la visione così piantata nel mio cervello, rimane ancora nel suono del silenzio. In sogni irrequieti vagai da solo per viottoli di acciottolato sotto la tenue luce di un lampione rivoltai il mio bavero per il freddo e per l’umidità quando i miei occhi vennero trafitti dal flash di una luce al neon che lacerò la notte

e toccò il suono del silenzio” è la traduzione di parte del brano.

E’ il tema dell’incomunicabilità tra migliaia di persone. Sono tutti vicini tra loro ma separati da questa incapacità. Domina il silenzio.