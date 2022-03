Valentina Ferragni, la risonanza dopo l’incidente e adesso attende la diagnosi

Un altro momento difficile per Valentina Ferragni che ha dovuto fare una risonanza magnetica a causa dell’incidente sugli sci. Una caduta sulla neve che sembrava banale ma forse sta causando delle conseguenze alla Ferragni. E’ su Instagram che Valentina Ferragni ha spiegato tutto ricordando ai follower la caduta sugli sci di un mese fa. Da quel momento ha iniziato ad avere sempre più dolore, sempre più problemi, sempre più limitazioni, arrivando al punto di non potere sollevare cose pesanti, correre, fare le scale o anche camminare a lungo. La sorella di Chiara Ferragni confida anche che la settimana scorsa prima di andare a Parigi era andata in ospedale per una visita ortopedica. Da lì la radiografia che però non ha riscontrato nulla e poi la risonanza, che ha fatto ieri.



Come sta Valentina Ferragni dopo l’incidente sugli sci e la risonanza?

Spera che non sia niente di grave, ovviamente, ma un problema deve esserci se ha così tanto dolore. Non ha ancora ricevuto la diagnosi in seguito alla risonanza magnetica e sa anche cosa potrebbe evidenziare. Il sospetto è che Valentina Ferragni abbia una frattura dell’osso sacro. Si sente positiva, sa che on ogni caso sarà tutto risolvibile ma sa anche che adesso deve fermarsi per un po’.

“Quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento?). Purtroppo, il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale… Poi settimana scorsa prima di andare a Parigi sono andata in ospedale per farmi visitare da un ortopedico che mi ha prescritto prima una radiografia (che non ha riscontrato nulla), poi mi ha prescritto una risonanza magnetica per possibile frattura dell’osso sacro e coccige”. Lei è in attesa di conoscere la diagnosi, anche i suoi follower preoccupati per il nuovo problemino.