L’Estetista Cinica posa in lingerie: “Lo so che non sono perfetta”

L’Estetista Cinica è più vera che mai e questa volta si mette a nudo davvero e lo fa posando in lingerie per Intimissimi. Cristina Fogazzi è sempre pronta a dare i consigli giusti, a fare cadere in un attimo i falsi miti sulla bellezza, su ciò che può aiutarci a sentirci ed essere davvero più belle fino a ciò che è praticamente inutile e solo uno spreco di soldi. L’immagine dell’Estetista Cinica non rispecchia le classiche e numerose influencer, tutte pronte a nascondere in ogni modo i propri difetti. Cristina Fogazzi i difetti li mostra ed è bella lo stesso. “Non tutti i giorni si ha voglia di mettersi in mutande.

Alcuni giorni non si ha nemmeno voglia di vedersi allo specchio, figurarsi di farsi fotografare” scrive pubblicando le foto in intimo.

Cristina Fogazzi: “Non me ne frega nulla di essere perfetta”

“Queste foto le ho fatte prima della cena per la mostra di Tiziano ed avevo un trucco pazzesco, le scarpe giuste, l’intimo che mi stava bene” continua l’imprenditrice che ci fa sorridere perché tutti ci sentiremmo enormi dopo una ricca cena. “Lo so che non sono perfetta. Non serve me lo diciate nei commenti cattivi anche perchè non me ne frega nulla di essere perfetta – poi conclude – È talmente una gioia e una vittoria posare in mutande a 47 anni e farlo vedere con fierezza a qualche centinaio di migliaia di persone che per me va benissimo così”.

E’ lei la vera influencer perché la maggior parte delle donne sono come lei, con la pancetta, con la cellulite, con la voglia di indossare qualcosa che esalti la propria bellezza. Nessuno commenta in modo negativo, non ci sono critiche cattive, non potrebbero esserci dopo il suo messaggio. Lei si piace e fa benissimo perché è bella, perché non possiamo essere tutte uguali. Ma soprattutto non possiamo essere infelici nel tentativo di somigliare a chissà chi.