Paola Barale single ma confida: “In coppia mi sono sentita solissima”

E’ già da un po’ di tempo che Paola Barale è single, conferma tutto e alla rivista Chi spiega anche che non si sente sola, al contrario di quanto accadeva quando era in coppia. La Barale ha più volte raccontato le delusioni del passato, le delusioni in amore. Avendo avuto solo due compagni davvero importanti nella sua vita è sempre stato semplice capire che si riferiva a Raz Degan e Gianni Sperti. Di recente è anche entrata nel dettaglio, senza svelare tutto ma lasciando intendere il perché della sua delusione con entrambi. Oggi non si illude più, Paola Barale non cerca più l’uomo giusto ma non a causa dei precedenti amori, semplicemente ha imparato altro.

Paola Barale: “La prima impressione è sempre quella giusta”

Quindi ogni volta lo capiva che doveva fare attenzione ma poi è difficile non cascarci. “Mentre ci stai non lo sai, ti fai i tuoi giri. La prima impressione è sempre quella giusta, però, poi uno ti piace, lo frequenti e giustifichi tante cose, ma quel segnale dell’inizio ti arriva, soltanto che io a quel segnale ho imparato a dargli ascolto dopo i 48 anni”.

Ha imparato a stare da sola ma soprattutto ha capito quanto sta bene da sola, è questo il salto che ha fatto, ma è davvero felice? Dai 16 ai 48 anni è sempre stata accompagnata, non ha avuto nemmeno tempo e modo per capire che anche da single la vita è bella e forse lo è di più. Oggi è molto soddisfatta del suo lavoro. E’ impegnata in teatro, il suo ego si è ridimensionato. “Non ho più la popolarità di una volta, i ragazzi oggi non conoscono la mia carriera e non mi riconoscono. Ma io con questa cosa qua già ho fatto pace. Certo, è gratificante quando una persona ti ferma e ti fa dei complimenti, a me piace esserci per quello che faccio e che amo fare, se devo stare su un giornale per gossip, preferisco di no, ho ancora un po’ di pudore. Una volta mi fermavano perché facevo qualcosa che amavo, amavo ‘Buona Domenica’, ma poi è cambiato tutto. Ora finalmente sono arrivata al teatro che è qualità”,