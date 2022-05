Flora Canto tra massaggi e abito da sposa si prepara per le nozze

Flora Canto ha già scelto l’abito da sposa e ancora una volta rivela che vestirà Pronovias per il suo giorno più importante, per il matrimonio con Enrico Brignano. Ha sognato tanto questo momento e adesso manca davvero poco alle nozze che saranno celebrate a luglio. Flora Canto ha già svelato qualche dettaglio, ha raccontato cosa desidera da sempre ma ovviamene come tutte le spose vuole arrivare in gran forma all’altare. Lei è già bellissima ed era già in gran forma poco dopo il parto del suo secondo figlio, del piccolo Niccolò, lo scorso luglio. In questo periodo si lascia coccolare dai massaggi, racconta che la stanno aiutando tantissimo contro la ritenzione idrica, la cellulite, il gonfiore. Mostra infatti soddisfatta il risultato sulle sue gambe, una pubblicità che evita sempre ma che questa volta fa con molto piacere perché il gonfiore davvero non c’è più.

Flora Canto la data del matrimonio

Chissà se la coppia ha scelto come data del matrimonio il giorno del compleanno del piccolo Niccolò, il giorno del suo primo compleanno. Intanto, proseguono i preparativi per le nozze e accanto a Flora Canto ci sono gli amici fidati, tra tutti Tosca D’Aquino. Le due attrici sono legatissime, è stata Tosca a consigliarle di diventare mamma per la seconda volta, a ripetere di continuo che dovevano sposarsi. Conosce la coppia da sempre, ha visto il loro amore diventare sempre più importante.

Piccolo incidente di percorso in queste ore per Flora Canto che aggiornando il cellulare è da ieri in attesa di potere utilizzare whatsapp. Si è così resa conto che è ormai diventato un mezzo di comunicazione indispensabile per rendere tutto più semplice e veloce.

Chissà se con l’avvicinarsi delle nozze la compagna di Enrico Brignano svelerà qualcosa in più, qualche dettaglio sui preparativi, sul matrimonio, sulle emozioni che sta vivendo.