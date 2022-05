Beatrice Valli posta la foto col lato B perfetto per l’addio al nubilato

Tre giorni meravigliosi in Puglia, per Beatrice Vali è stato un addio al nubilato davvero spettacolare e in base a quello che ha mostrato sui social possiamo solo confermare. Tutto perfetto, anche il lato B di Beatrice Valli. La futura sposa a due settimane dal matrimonio si mostra senza veli si lascia andare a foto mai viste. Che succede? Ironizza con se stessa e cita chi di certo ha detto e sta ripendo: “Ma sei una mamma!” poi si chiede se il Marchini dopo questa foto sarà ancora convinto di sposarla. Certo che la sposerà, il loro amore è una vera favola d’amore ma evidentemente Beatrice Valli aveva bisogno di una foto così, di mostrare la sua bellezza, il suo corpo ritrovato dopo le gravidanze e in tempo per le nozze.

Beatrice Valli, lato B perfetto nella vasca

Uno scenario che incanta, Beatrice Valli ha scelto la vasca di una masseria pugliese, una location molto lussuosa ma dopo avere imparato a fare focaccia e orecchiette, dopo avere ballato la pizzica e fatto pilates è il momento hot della sposa. Torna a casa rigenerata e felice della scelta, dell’addio al nubilato con le amiche più care e con la sorella. Ludovica Valli è rimasta a casa, nessun litigio tra le due influencer ma colpa dell’influenza.

“Sei un genio” commenta Gabriele Parpiglia ammirando le foto di Beatrice Valli nella vasca. Non c’è dubbio, la Valli è bellissima, come ripetono Bianca Atzei e Francesca Sofia Novello, ma cosa avrà detto Marco Fantini?

A Borgo Ritella tutto è stato perfetto, poi l’incantevole cena sulla spiaggia ha concluso tutto alla grande. E’ stato difficile salutare le amiche e il relax di questi giorni ma adesso la Valli è già a casa, con i suoi bambini, con l’uomo da sposare tra due settimane e addio sedere al vento, o no?