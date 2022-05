Cristina Chiabotto all’ottavo mese di gravidanza in forma col pilates, ma dov’è il pancione?

Cristina Chiabotto è già all’ottavo mese di gravidanza, solo di recente ha confermato che è incinta del secondo figlio, anzi della seconda figlia. La Chiabotto ha tenuto il segreto ancora più a lungo questa volta, anche se molti avevano già intuito la dolce attesa perché sui social non si mostrava mai a figura intera e indossava sempre vestiti larghi o scatti di schiena. Dopo Luce l’ex Miss Italia sta per diventare mamma per la seconda volta, le sue figlie avranno solo 14 mesi di differenza. Una gran fatica per lei e suo marito ma è felice perché sa che cresceranno quasi come due gemelline. Non ha ancora svelato il nome della piccolina ma, come ha fatto per la prima gravidanza, inizia a postare tra le storie di Instagram come si tiene in forma. E’ ancora e sempre in pilates la disciplina sui cui punta e a giudicare dal risultato è un’ottima scelta.

Cristina Chiabotto mamma per la seconda volta e sempre in gran forma

Si prende in giro mentre si allena con la palla, pensa di essere più grande della fitball ma in realtà la Chiabotto è in forma perfetta. Tuta rossa completamente aderente e Cristina all’ottavo mese di gravidanza è un vero spettacolo. Ma dov’è il pancione? Lo indica ma si nota solo di profilo.

Avevamo già visto le sue foto in bikini nero col pancione, scatti rubati dai paparazzi durante una breve vacanza in tre. Manca poco e la famiglia di Cristina Chiabotto e Marco Roscio diventerà più numerosa e lei è sicura che saranno ancora più felici.

Poche settimane fa, il 7 maggio, hanno festeggiato il compleanno della prima figlia, Luce. Un party dolcissimo per la piccolina tra margherite e palloncini. Il tempo di preparare tutto è arriverà anche la sorellina e i fan scopriranno il nome scelto.