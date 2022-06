Jasmine Carrisi festeggia il compleanno e papà Al Bano le fa il regalo più bello

Oggi Jasmine Carrisi festeggia il suo compleanno, compie 21 anni e ovviamente non mancano gli auguri della mamma mentre come sempre Al Bano non usa spesso i social per questioni private. Loredana Lecciso riempie le sue stories di auguri per la sua bambina che è ormai grande, Al Bano Carrisi forse le farà il regalo più bello. Si vocifera che padre e figlia ritorneranno nel cast di The Voice Senior nella prossima edizione, la terza, con Antonella Clerici. Niente di ufficiale ma sembra sia così mentre tutti si chiedono se sarà Orietta Berti a lasciare libero il suo posto e a restituire la poltrona a padre e figlia. Per Jasmine Carrisi sarebbe di certo il regalo più bello perché tra tutte le figlie del cantante lei è quella che desidera con maggiore forza entrare nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo della musica.

Gente pubblica le foto di Jasmine Carrisi nella tenuta di Cellino San Marco

Le foto della festeggiata scattate nella tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco. La madre e il padre orgogliosi posano con lei che mostra la torta a forma di cuore. E’ bellissima la prima figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ha un gran seguito ma per scoprire se avrà successo nella musica è forse ancora presto. Dicono si sia già rifatta ma a lei non interessano le critiche. Di recente ha anche rivelato su Tik Tok che il suo ex fidanzato è diventato gay. Rivelazione a cui ha risposto anche lui svelando che sono stati fidanzati e adesso lei è la sua migliore amica.

Jasmine ha raccontato che nel 2015 al liceo ha conosciuto un compagno di scuola di un anno più grande, è stato lui a contattarla sui social e Pierangelo Greco sorride e confessa che anche se sono stati fidanzati potevano condividere solo i trucchi. Per molte persone purtroppo c’è ancora da imparare da tanta leggerezza nel raccontarsi, leggerezza che con è certo superficialità.