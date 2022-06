Lo sfogo di Lucilla Agosti social: “Sono stata male, mi sento schiacciata, ne ho paura”

Ormai sempre più spesso, molti personaggi famosi, scelgono di sfogarsi sui social e di raccontare apertamente anche cose non belle della loro vita. Non solo tramonti, immagini felici, feste di compleanno, coccole con i bambini. Sui social si condividono anche momenti di down. Lo ha fatto anche Lucilla Agosti che poche ore fa si è sfogata con un post molto forte, parlando di un momento difficile della sua vita. Pochi giorni fa, una settimana fa, l’avevamo vista felice alla festa di fine anno a scuola dei suoi figli. Oggi invece la conduttrice spiega che sta affrontando un periodo non semplice e lo fa senza troppi giri di parole perchè i momenti no, arrivano per tutti. E non c’è di male a nasconderli, a far finta che vada tutto bene, a mostrare sempre e solo le cose belle. Le critiche arriveranno sempre e comunque, sia che mostri una passeggiata in montagna, un tutto al mare o che parli di un momento difficile della tua vita. Lucilla quindi ha deciso di raccontare a chi la segue su instagram, qualcosa di personale, qualcosa di più intimo in attesa che le nuvole vengano spazzate via e che possa tornare di nuovo il sereno.

Lo sfogo di Lucilla Agosti sui social

La conduttrice, postando una foto in cui è di schiena scrive: “Sono stata male per un po’ di giorni e mi sono staccata da qui (e da altre parti).Poi oggi mi ricapita tra le mani questa foto che mi piace, e mi fa pensare che andrà tutto bene. È un momento complesso della mia vita, lo voglio dire apertamente. ” E poi ancora: “A volte mi sento schiacciata e ne ho paura. Ma questa foto, come dicevo, mi ha fatto pensare che le porte si aprono e si può guardare avanti. Forza a me .” Forza Lucilla!