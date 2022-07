Mara Venier lava la terrazza, fa quasi una doccia e anticipa le critiche sullo spreco

Anche a Roma fa caldissimo oggi ma Mara Venier deve lavare la terrazza, deve pulire gli escrementi dei gabbiani, come fa spesso. Piedi nudi, maglia lunga ma gambe scoperte, fa davvero caldissimo e la Venier non si preoccupa di certo dell’abbigliamento, l’importante è pulire. Un’amica la riprende e il video finisce sul profilo social della conduttrice. Oltre alle gambe sempre bellissime Mara Venier ha dalla sua parte la simpatia ma anche poca consapevolezza dello spreco. Il tubo dell’acqua in una mano, la scopa nell’altra e dopo avere pulito tutto scoppia dal caldo e inizia a bagnare le gambe con l’acqua fredda, poi non resiste e fa quasi una doccia completa. Consapevole che c’è chi le dirà che spreca acqua anticipa la risposta.

Mara Venier contro il caldo e i gabbiani acqua a volontà

“Caldoooo e non cominciate a dire che spreco l’acqua… le ca*ate dei gabbiani come le lavo?? Lecco??”. Ha ragione, lo sporco che fanno i gabbiani va pulito ma si può consumare molta meno acqua, come fanno la maggior parte delle persone. Certo c’è più fatica da fare ma l’acqua è davvero preziosa. La simpatia però resta, magari starà più attenta a risparmiare acqua in altro modo.

La conduttrice resta ancora a Roma, ha ancora altri impegni prima di volare a Santo Domingo da suo marito. Dal gran caldo la consolano gli amici, sempre presenti, oltre alla sua famiglia. Ieri l’incontro anche con Rita Dalla Chiesa ma nella stessa giornata anche per lei il dispiacere per la morte di Tonino, il leader dei Camaleonti.

La Venier da quando ha scoperto i social è sempre più presente, mostra di tutto ai suoi follower, soprattutto la vita privata, le risate, l’amore di cui si circonda. I follower però questa volta si dividono, anche se la maggior parte di loro ride del suo video con doccia sul terrazzo, altri le tirano le orecchie per lo spreco; ma lei ha già risposto.