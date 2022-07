Carlotta Dell’Isola parla dell’ipotiroidismo, chili persi e parole che fanno male

Da tempo Carlotta Dell’Isola si sente dire di tutto sul suo aspetto fisico, i chili presi e i chili persi. Commenti a cui non ha mai voluto rispondere pentendosi anche di quanto ha raccontato nella casa del GF Vip. Adesso ha deciso di rispondere a chi non ha chiesto come abbia fatto a dimagrire ma a chi si è preoccupato per lei e ha chiesto altre informazioni. “Più volte al giorno, in modi più o meno garbati, mi viene chiesto ‘Carly come hai fatto a dimagrire?’” inizia così il suo post. Carlotta Dell’Isola ha sempre preferito non rispondere, oggi ha deciso di raccontare dei problemi di ipotiroidismo e altro. Ha deciso di spiegare che le parole hanno un peso, possono far male.

Carlotta Dell’Isola: “Prima di insultare accendete il cervello”

“Non nascondo nulla, tantomeno ho qualche segreto, ci mancherebbe… ma sapete, rispondere a chi mi definiva ‘grassa, cesso, bulimica, piena di herpes’ solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo… La vita è questa. Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico”.

E’ questa la risposta di Carlotta, che ribadisce che non aveva herpes, nessuna forma di bulimia, come hanno detto in tanti ma un problema di salute: “Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese”.

Ha risolto affidandosi a medici competenti: “Ad oggi, grazie al mio ginecologo ed al mio endocrinologo, la situazione è sotto controllo”. Aggiunge un consiglio: “Se solo ci mettessimo nei panni degli altri qualche volta .. Ma vabbè, si sa .. il web ti da, il web ti toglie .. una cosa però voglio dirvela, sulla base della mia esperienza, mi raccomando ragazzi, quando non vi sentite bene e le risposte dei dottori non Vi convincono andate a fondo, io prima di arrivare a capire cosa non andava ho dovuto girare come una trottola e sono arrivata alla soluzione”.

Conclude: “Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA!! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze”. E’ lei ad avere pubblicato le varie foto sui social che mostrano che il corpo può cambiare per tanti motivi.