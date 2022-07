Antonella Clerici si allena sotto la pioggia, è felice in Normandia

Antonella Clerici è in Normandia, detesta allenarsi ma nella natura è tutto più bello

Antonella Clerici è in vacanza in Normandia con Vittorio Garrone e Maelle, felice perché dopo qualche giorno di caldo vissuto anche nel nord della Francia adesso lì fa fresco. E’ arrivata anche la pioggia normanna, le temperature sono più basse e Antonella Clerici si gode il clima che lei adora. Alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno non è mai piaciuto il caldo, non ama il mare e con Vittorio Garrone ha trovato un altro post del cuore, la meravigliosa Normandia. Garrone ha una tenuta, gli amati cavalli e Antonella Clerici non ha mai amato così tanto la natura. Così tanto che pur non essendo una gran sportiva addirittura in questi giorni si allena sotto la pioggia. Al riparo grazie ad un enorme albero riesce a portare a termine il suo allenamento.

Antonella Clerici: “Detesto gym”

Detesta fare ginnastica, detesta questo tipo di allenamento un po’ come tutti gli altri ma ammette: “Nella natura tutto è più bello”. E’ forse Vittorio che ruba le immagini della sua compagna. Antonella Clerici si intravede dietro i fiori, sotto l’albero. Continua i suoi esercizi e ogni giorno aggiorna i follower sulle sue giornate. Al mattino un saluto ai cavalli, al puledro Manfredi e come sempre non mancano gli adorati cani.

Dopo la polemica di qualche giorno fa quando ha espresso il suo parere sulle dimissioni di Draghi, la Clerici ha condiviso su Instagram uno scritto di Corrado Augias che ricorda una domanda che il professore di filosofia fece alla sua classe il primo giorno di liceo: “A che serve studiare?”. “L’ignoranza è un carcere perché là dentro non capisci e non sai che fare. In questi cinque anni dobbiamo organizzare la più grande evasione del secolo. Non sarà facile, vi vogliono stupidi, ma se scavalcate il muro dell’ignoranza poi capirete senza dover chiedere aiuto. E sarà difficile ingannarvi”.