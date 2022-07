Aurora Ramazzotti si sfoga sui social e denuncia il bullismo di cui è costantemente vittima

Nelle sue storie instagram Aurora Ramazzotti si sfoga: continua a subire bullismo ed è sempre più stanca di questa situazione

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti si sfoga sui social, mostrando la marea di commenti poco carini che arrivano sul suo conto. La si giudica per tutto, per quello che fa, per come si veste, per quello che dice, per il suo aspetto fisico. Insulti e offese sono all’ordine del giorno ed è per questo che nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sfogata, raccontando quello che si prova a essere una sorta di bersaglio per chi si nasconde dietro alla tastiera di un pc o di un cellulare. “L’unica ragione per cui non mollo è perchè altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai, ma credetemi, sono quotidianamente a tanto così” ha scritto la ragazza. Poi ha scelto di raccontare, con dei video, quello che prova quando legge dei commenti pieni di insulti o post che sono pieni di cattiverie, cattiverie tra l’altro, del tutto gratuite.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti sui social

Ieri sera, prima di andare a dormire, la figlia di Eros e Michelle ha quindi voluto spiegare che cosa si prova. La Ramazzotti ha ribadito che non si fa “definire” da queste cose e da quello che scrivono su di lei. “Io sono consapevole di chi sono e delle mie capacità” ha detto la giovane influencer. Purtroppo però è anche vero che da quando è nata, deve lottare con il pregiudizio, essere “figlia di” non è facile e per lei questa situazione è spesso complicata. “Sulla testa ho stampato il pregiudizio di merd* come una croce” ha spiegato Aurora, molto amareggiata per il fatto che ancora, debba dimostrare qualcosa a qualcuno, pur di far cambiare idea. Si è resa conto, negli ultimi anni, che esponendosi e scegliendo anche lei di fare un lavoro in cui si è un personaggio pubblico, la situazione è peggiorata, visto che tutti si sentono in diritto di poterla giudicare e a quanto pare, anche offenderla. “Questo ragazzi, non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo” ha detto Aurora nelle sue storie su instagram. “Uno ha un certo punto si domanda , non se ha la capacità di fare quello che vuole fare , ma se ha la forza di continuare, accettando questa cosa” ha continuato la ragazza.