La dieta di Maria De Filippi e la prevenzione ma c’è un dolce a cui non rinuncerà mai

Maria De Filippi segue una dieta ma confessa qual è il dolce e altro a cui non rinuncerà mai

Ovvio che Maria De Filippi segua una dieta e che faccia da sempre anche tanto sport, la sua forma fisica non ha bisogno di spiegazioni. La conduttrice ammette però che la sua dieta è abbastanza rigorosa quando è in casa, perché anche Maurizio Costanzo cerca da sempre di farla. Quando è al lavoro, quando è fuori per il pranzo o soprattutto per la merenda Maria De Filippi si lascia andare e non pensa più a ciò che dovrebbe mangiare. Maurizio Costanzo ha la necessità di fare molta attenzione alla dieta e così lei condivide tutto ma a Il Messaggero ha confidato cosa mangia e a cosa non può rinunciare. E’ golosa ma non come Costanzo che adora i gelati.

Maria De Filippi e la sua passione per un dolce

Sport, alimentazione ma anche prevenzione, a 60 anni non smette di certo perché di sport ne ha sempre fatto tantissimo, lo fa da quando è piccola, lo chiedeva di continuo a sua madre che la accontentava. C’è però una cosa che ha imparato nel tempo, l’importanza della prevenzione: “Ho imparato vedendo mia madre che non la faceva, sbagliando. Ho imparato dagli errori altrui e ora la faccio sempre”. Si rivolge anche ai giovani, che dovrebbero imparare da subito ad occuparsi della propria salute: “Perché purtroppo i problemi di salute non sono necessariamente legati all’età. I giovani si farebbero un grande regalo a iniziare presto a far prevenzione”.

Ammette che la dieta la fa soprattutto per suo marito: “Sinceramente stando in casa con qualcuno che fa la dieta la faccio anche io. Però io sgarro abbastanza, non in casa, ma fuori e magari nel pomeriggio: faccio una merenda normale”.

Poi ammette: “C’è un dolce al quale non riesco a rinunciare, è la meringa. Poi la pasta, il pane. Sì, tutti i carboidrati”.