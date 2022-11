Manila Nazzaro la sua adolescenza da incubo perché “brutta e mai accettata”

Sembra assurdo ma Manila Nazzaro racconta che da ragazzina era brutta e goffa, spiega il motivo

Ex Miss Italia eletta nel 1999, bellissima da quando l’abbiamo vista la prima volta in tv ma Manila Nazzaro a Generazione Z e a Monica Setta racconta che fino a pochi anni prima era brutta e goffa. Da bambina e da adolescente Manila Nazzaro non si è mai sentita accettata, i suoi azzurri meravigliosi non erano il suo punto forte. Racconta di un forte strabismo e della necessità di portare una benda. Frequentava le scuole medie, stava crescendo ma spiega che aveva un bel po’ di chili in più, che la sua altezza la rendeva ancora più goffa, che i suoi capelli non crescevano mai. Una serie di difficoltà che si contrapponevano alla bellezza delle sue amiche in un continuo paragone che contribuiva a farla soffrire. Manila Nazzaro ha poi avuto la rivincita diventando la reginetta di bellezza, Miss Italia, ma il passato le resta dentro, al punto di non dimenticare le offese subite, soprattutto quelle di un ragazzo, Roberto.

Manila Nazzaro rivela il suo passato difficile a causa del bullismo

Era una parola che anni fa non esisteva ma il fenomeno c’era, c’è sempre stato. La prendevano in giro, nel bagno della scuola le scrivevano che era brutta. Un ragazzino a cui aveva dato un bacio e che le aveva fatto capire un certo interesse in realtà le rivelò che l’aveva solo presa in giro. Un dolore che poi ha avuto vendetta quando eletta Miss Italia ha dato lei un bel due picche allo stesso Roberto che l’aveva telefonata dopo averla vista in tv.

Non dimentica nulla Manila Nazzaro e il suo messaggio è rivolto ai giovanissimi, denunciare le azioni di bullismo, parlarne, accettarsi. In passato non era semplice parlarne, c’era pudore anche nel farlo con i genitori. La conduttrice è poi diventata una farfalla, come le aveva detto sua madre, ma fino ai 20 anni non ha mai avuto un amore, non credeva sarebbe diventata davvero una donna accettata e capace di sentirsi a suo agio ovunque.