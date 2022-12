Antonella Clerici sulla neve: scia e mostra il suo totale relax nella spa

Antonella Clerici in vacanza sulla neve per Capodanno mostra il suo relax favoloso



Antonella Clerici è in vacanza sulla neve, ha scelto le Dolomiti, ha scelto di trascorrere il Capodanno al freddo, che lei adora. Bellissima in tenuta sportiva Antonella Clerici scia e saluta i suoi follower. Finalmente per la conduttrice una lunga vacanza in montagna, senza dovere pensare alle paure che hanno angosciato tutti negli ultimi due anni. “Oggi sci, sole, neve, famiglia e amici” ma a questo punto sorge il dubbio che Antonella Clerici sarà in montagna solo due giorni pronta a tornare a casa per festeggiare nel bosco il suo Capodanno 2023. Di certo ci racconterà altro con le prossime storie. E’ sempre mezzogiorno oggi non è andato in onda ma anche gli altri giorni di festa è in replica, questo non ferma il successo di un programma che la Clerici ha voluto cucirsi addosso e che piaci tantissimo al pubblico.

Antonella Clerici in totale relax nella spa dell’albergo

Le montagne innevate sono il suo mondo perfetto perché adora le temperature basse e uno dei pochi sport che pratica è lo sci, così dopo può mangiare ciò che desidera. In montagna c’è solo l’imbarazzo della scelta, dal salato al dolce è il momento di rilassarsi anche così.

Non solo le piste innevate ma anche la spa da godersi in ogni angolo, ed è ciò che Antonella Clerici mostra ai suoi follower. E’ dall’hotel Fanes che la conduttrice svela a tutti cosa sta per fare, immergersi in quel mondo senza rumori e con la voglia di coccolarsi. I colori del legno, il bianco, le luci che rilassano, le tisane che ad Antonella non piacciono molto ma in questo caso sono perfette.

Il tempo di ricaricarsi con la famiglia e gli amici e poi sarà pronta per tornare nel suo bosco in tv, nella sua cucina con tanto rosa e l’allegria di sempre.