Michelle Hunziker: “Quante volte ho detto sì quando volevo dire no”

A Capodanno Michelle Hunziker dice tutta la verità, i suoi sensi di colpa, gli errori verso se stessa

E’ finito un anno e l’inizio del 2023 per Michelle Hunziker, per tutti, è il tempo dei buoni propositi, tempo di bilanci. Michelle Hunziker racconta dei suoi sensi di colpa, la sua verità e la promessa a se stessa di darsi la giusta attenzione. E’ in montagna con le sue bambine, Sole e Celeste, con l’amica del cuore, Serena Autieri, e c’è anche Tomaso Trussardi ma lui non è più suo marito. Michelle Hunziker come molte persone ha dei rimpianti, ha commesso di certo degli errori perché sa che trovare un equilibrio per amare fino in fondo se stessi è difficile se gli altri vengono sempre prima, se non c’è spazio e non c’è tempo. Sa che chi la ama capisce e capirà, gli altri magari lo faranno dopo vedendo il suo esempio.

Michelle Hunziker i sensi di colpa da mettere da parte nel 2023

“Quante volte ho detto si quando volevo dire no…quante volte ho detto no mentre volevo dire si…l’equilibrio da trovare per dare a se stessi la giusta attenzione richiede una grande dedizione e attenzione….un percorso” scrive Michelle Hunziker che sta per diventare una giovanissima nonna.

“Beato chi ci arriva prima di me. Bisogna meticolosamente destrutturare tutte le abitudini viziose al “senso di colpa” all’accudimento ossessivo verso gli altri, fare sempre la cosa “giusta” per non disattendere le aspettative di chi ti sta accanto…” e tantissimi si riconosceranno nelle sue parole ma da oggi Michelle ha un impegno con se stessa.

“D’ora in poi l’obbiettivo è di stare nella verità di ciò che sento… sempre con garbo e rispetto verso il prossimo, ma nella assoluta verità. Chi ti ama comprende molto bene la necessità di spazio per recuperare energia e lo rispetta. Chi non lo comprende, magari lo farà dopo aver visto il tuo esempio…ecco l’obbiettivo nel profondo del mio 2023. Energia grinta e tanti obbiettivi nuovi per il 2023!!!”.