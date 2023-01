Michelle Hunziker tutto il fine settimana da sola: “Vi racconto la mia domenica sera”

Michelle Hunziker mostra il video della sua domenica sera, da sola fino ad addormentarsi sul divano

Tutto il fine settimana Michelle Hunziker è stata da sola, sui social pubblica anche un video della sua domenica sera sul divano, fino quasi al mattino. E’ sempre più evidente che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi davvero non stanno più insieme, che le figlie, Sole e Celeste, questo sabato e domenica erano con lui. Intanto, Michelle sembra serena, presa dal suo lavoro, dal futuro da nonna e dalla voglia di godersi tutta la tranquillità di questo momento. Sabato a pranzo era a casa di Aurora Ramazzotti con la figlia che cucinava e Goffredi Cerza impegnato nel montare i mobili della cameretta del figlio. Poi un sano allenamento e sabato sera Michelle Hunziker era pronta a godersi tutto il relax possibile nella sua casa profumata di oli essenziali. Brevi storie, la musica giusta ma per la domenica sera ha pensato ad un bel video, per mostrare ai suoi follower come ha trascorso tutta la serata fino a notte fonda.

Michelle Hunziker in pigiama in totale relax

Pigiama caldo, occhiali da vista per fare riposare gli occhi, capelli legati, cuscino, telecomando e sul divano inizia la gran domenica sera di Michelle Hunziker. Dalle 21:30 il primo film, poi un riposino e Michelle inizia a sgranocchiare qualcosa, pop corn, frutta, cioccolato e del buon vino in base al film scelto. Non mancano un paio di telefonate alle amiche e poi alle 4:30 la Hunziker crolla e si addormenta, ovviamente sul divano. Nessuna noia per lei che questa mattina era davvero carica e pronta per affrontare una nuova settimana.

“Anche voi così?” chiede alle follower, poi pronta per i suoi impegni in tv e uno shooting fotografico. In tutto questo Tomaso Trussardi sembra essere sparito, magari era vero che l’ex coppia desiderava solo far trascorrere alle loro due figlie le vacanze di sempre, tutti insieme in montagna con mamma, papà e gli amici.

C’è però chi è ancora convinto che il racconto del sabato sera e della domenica sera sia per la conduttrice e showgirl un altro modo per depistare il gossip e distogliere i paparazzi dall’attenzione sulla coppia o ex coppia.