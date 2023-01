Michelle Hunziker, ecco come sarebbero stati i suoi figli maschi

Michelle Hunziker, i figli maschi che non ha avuto, ecco come sarebbero stati

Michelle Hunziker ha sempre desiderato un figlio maschio, non ne ha mai fatto mistero. Dopo Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi era decisa ad avere un altro figlio, un maschietto ovviamente, poi il matrimonio con Tomaso è finito. Sta però per arrivare il maschietto che ha tanto desiderato Michelle Hunziker, il nipotino, il figlio di Aurora e Goffredo Cerza. Però Michelle Hunziker sui social si diverte e mostra a tutti come sarebbero state le sue figlie se fossero nati tre maschietti. Non c’è nemmeno bisogno di dirlo che ovviamente la conduttrice e showgirl svizzera è la mamma più felice al mondo, che adora le sue tre figlie, la più grande che sta per renderla nonna e le piccoline ma si diverte a scoprire come sarebbero stati i suoi figli maschi. Così tra le storie di Michelle Hunziker appaiono le tre foto delle sue figlie in versione maschile.

Michelle Hunziker che sognava tanto un figlio maschio

Tra le pagine della rivista Chi ha già confermato che il suo nipotino, il figlio di Aury, sarà il suo tesoro. Non avevamo dubbi, sono anni che la Hunziker ripete a sua figlia, alla primogenita nata dall’amore tra Eros e Michelle, di farla diventare nonna. Adesso è lei che tra pochi mesi realizzerà il doppio sogno, quello di avere un nipotino e un piccolo principe da coccolare.

Così le è venuta l’idea di usare un’app per scoprire come sarebbero state le sue figlie da maschietti. Volti modificati in ordine di nascita e il risultato non dispiace per niente alla splendida Michelle che commenta: “Non solo male come tipo eh?”. Di certo tre ragazzi bellissimi e la simpatia dell’ex moglie di Tomaso Trussardi fa sorridere tutti, ancora una volta.

Sono riconoscibilissimi i volti di Aurora, Sole e Celeste, anche in versione maschile. Intanto, la Hunziker sta preparando tutto per l’arrivo del maschietto di casa, senza però invadere troppo il campo, lo spazio dei genitori del piccolo. Pochi gironi fa ha anche mostrato Goffredo mentre montava i mobiletti per la camera del bebè. Lei sempre più orgogliosa della sua famiglia, anche se l’amore sembra che non vada benissimo.