Michelle Hunziker prepara la colazione nella sua cucina e si vede un barattolo interessante

Ancora assonnata Michelle Hunziker prepara la colazione nella sua cucina mentre le figlie mangiano

Michelle Hunziker prepara da sola la sua colazione e questa mattina ha mostrato cosa mette nella sua tazza bianca. E’ interessante perché Michelle Hunziker nella sua cucina in genere mostra solo cose salutari e ovviamente anche i prodotti Goovi, il suo marchio per la bellezza e il benessere. “Vi faccio vedere cosa mangio la mattina” e Michelle Hunziker senza un filo di trucco ma con un bel filtro prepara il tutto. Tra un vasetto di yogurt e la frutta fresca appare anche un barattolo, Michelle mostra cosa c’è dentro ed è un’idea interessante che possiamo copiare tutti. In questo periodo Michelle Hunziker non riesce a dormire molto, racconta ai follower che si alzi prestissimo, che è presa da tante cose, ha tanto lavoro e tante idee in testa. Sta facendo le prove per il suo secondo Michelle Impossible, è molto concentrata. In più tra qualche settimana sarà nonna. Tanto lavoro e tante emozioni, tutto questo la fa dormire poco ma ala mattino la colazione è fondamentale.

Michelle Hunziker cosa mangia a colazione

“Mentre le ragazze fanno colazione vi faccio vedere al volo qual è la mia colazione preferita soprattutto quando come oggi ho bisogno di energie. Nel mio yogurt, che è bianco e che si può usare anche intero mentre io lo preferisco magro, metto la mia frutta fresca a pezzetti. Metto delle noci tritate ma qui nel barattolo ci sono anche mandorle tritate e noci di tutti i tipi” è quello il barattolo interessante che la Hunziker mostra, non è una pubblicità, non fa parte dei suoi prodotti Goovi ma è un bel suggerimento perché la frutta secca fa bene quasi a tutti e averla già tritata in un barattolo di vetro ben chiuso è una bella idea, pratica.

Poi Michelle Hunziker aggiunge anche il suo prodotto, un prodotto che contiene proteine, inulina, ialuronico e altro. Questo è invece un suggerimento Goovi. Poi accompagna le bambine, Sole e Celeste, a scuola, corre al lavoro, lezioni di canto, canzoni da registrare, poi sala ballo, tutto per portare in tv la seconda edizione di Michelle Impossible, sperando che anche nella prossima ci sarà Eros Ramazzotti, o magari chissà Tomaso Trussardi.