Michelle Hunziker ha un nuovo taglio di capelli: “Mai così corti”

Michelle Hunziker ha tagliato di nuovo i capelli, non li ha mai avuti così corti e stupisce tutti con il nuovo look

Michelle Hunziker l’ha fatto di nuovo, lo dice lei mostrando il nuovo taglio di capelli. Michelle Hunziker ha tagliato di nuovo la sua chioma, non ha mai avuto i capelli così corti. Il primo colpo di forbice l’ha fatto quando ha annunciato la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, poi le stavano crescendo ma all’improvviso ha deciso di stupire di nuovo tutti ma soprattutto se stessa. Michelle Hunziker col taglio corto sta benissimo e con il nuovo look conferma ancora una volta che questa ormai è la sua scelta, che i capelli lunghi li ha avuti per tanti anni e adesso ha voglia di novità. Dietro il nuovo taglio di capelli di Michelle Hunziker ci sono altre novità?

Michelle Hunziker nuovo taglio di capelli

Non ha mai avuto i capelli così corti e condivide con i suoi follower ogni passaggio, dalla tinta, come sempre del suo biondo preferito al taglio, fino all’effetto finale.

46 anni e Michelle Hunziker davvero non li dimostra ma non è per il nuovo taglio che ha scelto. Da sempre la conduttrice e showgirl si prende cura del suo corpo, del suo viso. E’ difficile che lasci passare troppo tempo senza allenarsi, la tonicità lo dimostra. Sta per diventare nonna ma appare sempre più giovane, forse anche più felice del passato.

E’ ovviamente sui social che Michelle Hunziker ha mostrato il suo nuovo look, apprezzato da tutti ma chissà se tra i tanti complimenti le sono arrivati anche quelli speciali. Michelle in questo periodo non dice molto, ha forse già parlato troppo in passato. Terminate le feste di Natale e Capodanno non abbiamo più visto accanto a lei Tomaso Trussardi. E’ davvero finita per sempre? Sembra di sì ma non c’è nessuna conferma.

I fan intanto tornano a sperare nella coppia del passato, quella che ha fatto vivere a tutti la vera favola d’amore: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Loro appaiono sempre più spesso insieme ma Aurora si augura che non accada davvero, che la mamma e il papà non tornino insieme, certa che non durerebbe a lungo, certa che adesso l’equilibrio della famiglia è perfetto.