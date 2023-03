Ilary Blasi senza trucco e senza Bastian torna a casa dalle sue figlie

Ilary Blasi si mostra senza trucco, va via da Bastian e torna a casa dalle figlie

Ilary Blasi è tornata a casa, dopo il lungo fine settimana con Bastian mostra il viaggio di ritorno. E’ in aereo ed è senza trucco, o meglio un filo di trucco c’è sempre sul volto di Ilary Blasi ma sembra quasi acqua e sapone. Fa di tutto per mostrare che ha preso il volo da Francoforte per arrivare a Roma, la conduttrice desidera fare sapere al mondo intero che è felice così con i suoi viaggi tra casa sua e casa del compagno. I momenti più belli sono le loro fughe d’amore ma sembra che ormai entrambi a casa dell’altro siano di famiglia. Ilary Blasi sui social la scorsa settimana ha pubblicato lo scatto della videochiamata con le figlie Isabel e Chanel. Erano entrambe in vacanza a Madonna di Campiglio con il papà, Francesco Totti, Noemi Bocchi e i suoi due figli. Mentre le sue figlie sciavano la Blasi preparava un’altra valigia per raggiungere il suo fidanzato.

Ilary Blasi a casa con i figli

In un anno la vita della conduttrice de L’Isola dei famosi è cambiata del tutto. Addio al matrimonio di 20 anni con Totti e benvenuto nuovo amore con tutta la passione che adesso inizia a mostrare sul suo profilo social. Questo fine settimana Ilary dovrebbe restare a Roma con i suoi figli; magari sarà Bastian a raggiungerla nella Capitale. Difficile vederli separati a lungo, li abbiamo sempre visti insieme nei giorni dove lui non è impegnato con il lavoro e lei con i preparativi per L’Isola dei famosi.

Forse quando inizierà il reality show di Canale 5, subito dopo la fine del GF Vip, Ilary Blasi avrà meno tempo e modo per viaggiare, prendere un aereo e volare dal suo nuovo amore, magari sarà lui ad arrivare più spesso nella villa all’Eur.

Il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di Bastian Muller ospite nella villa che un tempo era il nido d’amore di Francesco Totti e Ilary Blasi. Con un bel pranzo di famiglia la conduttrice ha fatto le presentazioni ufficiali, ha presentato il suo compagno a tutti.

Intanto, il 14 marzo è attesa la prima udienza per la causa di divorzio che vedrà Ilary Blasi e Francesco Totti uno contro l’altro, ancora senza un accordo.