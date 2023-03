Anna Tatangelo, l’aiuto della psicoterapia: “Ci sono che ti segnano”

Anna Tatangelo racconta dell'aiuto che le ha dato la psicoterapia

Momento confidenze questa mattina per Anna Tatangelo che ha dedicato altro tempo ai suoi follower e alle loro domande. In particolare le hanno chiesto quanto sia importante per lei la psicoterapia. Una domanda da parte di una fan che ha appena iniziato questo percorso. Anna Tatangelo risponde senza dubbi, per lei chiedere aiuto è stato fondamentale: “Se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa”. Per la cantante è quindi un percorso iniziato tempo fa, anni fa, e non solo nel momento in cui ha dovuto affrontare diversi problemi, delusioni, una vita che andava in modo diverso da quello che aveva immaginato per anni. Per Anna Tatangelo non è solo la separazione da Gigi D’Alessio, il non avere realizzato il sogno del matrimonio e di un altro figlio con il padre del suo Andrea. Una serie di cose che l’hanno segnata, purtroppo anche la recente scomparsa della madre.

Anna Tatangelo: “Ci sono cose che magari ti segnano”

La fine di una storia in cui aveva creduto, quella con Livio Cori, tutto parte di una vita comune a tante persone ma la psicoterapia aiuta. Se ne parla sempre più spesso, è importante farlo, che lo facciano i personaggi famosi, perché prendersi cura di se stessi è fondamentale per tutti.

Oggi la Tatangelo è felice con Mattia Narducci, il modello di cui è innamorata e che ha presentato sui social svelando foto dolci e buffe, svelando che oggi sorride di nuovo o forse davvero per la prima volta.

“Per me è stata fondamentale, se non avessi iniziato anni fa avrei fatto più fatica a ritrovare me stessa. È un percorso che ognuno di noi dovrebbe fare. Ci sono cose, magari, che ti segnano e se non le elabori possono ripercuotersi sulle tue scelte e comunque sul tuo stato d’animo. Prendersi cura di se stessi è anche questo” ha confidato tra le storie di Instagram.

In passato ha mostrato anche la sua fragilità, ha svelato un po’ alla volta i suoi desideri, quelli mai realizzati, le sue delusioni. Spesso è rimasta anche in silenzio perché prima di tutto è una mamma. La salute mentale, la psicoterapia, temi fondamentali, di cui finalmente si parla.