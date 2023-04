Michelle Hunziker fa un appello alle giovani nonne e rispondono in tante

Michelle Hunziker al settimo cielo fa un appello alle nonne, soprattutto quelle più giovani

Michelle Hunziker è diventata nonna a 46 anni, lo sperava già da un po’ di tempo e adesso che Aurora ha avverato il suo sogno fa un appello a tutte le giovani nonne. Quante volte abbiamo sentito una nonna famosa dire che preferisce essere chiamata per nome o che magari non le piace quando le ricordano che ha già dei nipoti. Michelle Hunziker non solo continua ad urlare che è nonna ma vuole che tutte le giovani nonne escano fuori, che si mostrino, che non si vergognino perché non c’entra niente con l’età. E’ una battaglia che Michelle Hunziker porta avanti con allegria, invita le sue colleghe a non imbarazzarsi, invita le nonne giovani più o meno come lei a inviarle delle foto che poi mostra a sua volta. In breve tempo le storie di Michelle sono piene di giovani nonne con o senza i loro nipotini. Alcune davvero molto giovani, altre un po’ meno ma ciò che conta come sempre è sentirsi giovani dentro.

Michelle Hunziker innamorata della vita con la nascita di Cesare

Le nonne sotto i 50 sono le sue preferite, perché è la sua età, ma Michelle invita tutte a mostrarsi, nonno o nonna addio tabù, siamo nel 2023 e con tutte le battaglie che stiamo facendo questa è la più semplice.

Capelli ancora bagnati, abito aderente, rosso, con la schiena scoperta, che splendida nonna la Hunziker mentre fa il suo appello: “In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa interessante e cioè che l’Italia pullula di nonni e nonne quarantenni. Ma c’è ancora una sorta di tabù, non vogliono farsi chiamare nonne oppure hanno paura a dirlo e portare in alto la bandiera della nonnitudine – ed ecco l’appello di Michelle – Insorgete nonne, oggi la nonnitudine non ha più che a fare con l’età ma è uno state of mind! La nonnitudine è una cosa meravigliosa e nel 2023 con tutte le battaglie che stiamo facendo vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all’età anagrafica? Taggatemi nelle vostre foto e io le ricondividerò”. Detto fatto, Michelle Hunziker continua a mostrare tra le storie Instagram le nonne che si uniscono alla sua dolce battaglia.