Michelle Hunziker: finalmente Cesare è nella culla della nonna

Michelle Hunziker assapora la gioia più grande: avere Cesare nella culletta che ha comprato per lui

Il sogno di Michelle Hunziker continua ad avverarsi perché dopo la nascita del nipotino Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la nonna più bella d’Italia ha finalmente il piccolino a casa sua. Michelle ovviamente ha comprato tutto il necessario, prima di tutto una culletta tutta bianca che può spostare in base alle esigenze. Mostra una foto dolcissima, il piccolo Cesare è nella culla della nonna, Michelle Hunziker l’ha sistemata nel salone, a fare la guardia ci sono i due piccolini cagnolini. Tanta tenerezza in un unico scatto e così la conduttrice e showgirl è davvero al settimo cielo. Un anno fa poteva solo immaginare tutto questo, adesso è la realtà che le regala ancora più energia.

La Pasqua più bella per Michelle Hunziker

Se non è Michelle che va a casa di Aurora e Goffredo per vedere il nipote è la giovane coppia che porta Cesare dalla nonna. Tutto è perfetto, tutto sembra in equilibrio, perché ieri sera la Hunziker era anche alla festa di compleanno di Tomaso Trussardi, pronta a festeggiare i suoi 40 anni con le piccole Sole e Celeste.

Oggi invece c’è già una nuova partenza, per la Pasqua saranno tutti in montagna per una nuova avventura. Sole e Cece spiegano dove andranno e cosa andranno a visitare. Ci saranno anche Aurora, Goffredo e il piccolino? Questo lo scopriremo presto con le prossime storie Instagram. Sarà tutto come lo scorso Natale, tutta la famiglia allargata per amore delle bambine?

Michelle Hunziker ha intanto registrato l’intervista che vedremo proprio la domenica di Pasqua, a Verissimo. Ci racconterà qualcosa di nuovo? Di certo avrà molte emozioni da raccontare, quella di nonna giovanissima che ha davvero realizzato il sogno di avere un nipote e finalmente un maschietto in famiglia. Dirà anche qualcosa sul suo rapporto con Tomaso Trussardi, sul quanto è bello adesso essere single e magari anche sulla nuova compagna di Eros Ramazzotti? Occorre attendere un paio di giorni per le risposte.